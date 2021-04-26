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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Крематории не успевают сжигать тела: в Индии четвертый день рекорд новых случаев Covid-19

коронавірус в індії

В Индии суточное количество больных коронавирусом бьет рекорды уже четвертый день подряд. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали 349,6 тыс. случаев Covid-19.

Это максимальное количество больных, которое выявляли в одной стране с начала пандемии. В целом по стране ежедневно фиксируют около 2 тыс. смертей от коронавируса, но предполагают, что неофициальная статистика может быть в пять-десять раз выше.

Вирусологи предполагают, что вспышку мог вызвать новый, индийский штамм Covid-19, который уже попал в Чехию и Швейцарию.

Крематории уже не могут справиться с таким количеством тел, поэтому их сжигают прямо на улице в больших кострах. Церемонии проводят по индуистским ритуалам.

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Но, даже несмотря на такую ​​ситуацию, в большинстве регионов Индии нет запрета на проведение массовых мероприятий. В частности, там проходит фестиваль Кумбха Мела.

Он предусматривает паломничество индусов к священным местам, во время которого они массово обмывают ноги в реке Ганг. По оценке организаторов, этот фестиваль в апреле могут посетить 150 млн человек.

Коронавирус в Индии

23 апреля коронавирус в Индии подтвердили у 332 730 человек. Тогда это было рекордное количество больных.

На то, что ситуация с Covid-19 в стране критическая, указывает то, что больницы на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, полностью заняты и у них заканчивается запас кислорода для инфицированных Covid-19.

Bcnjxybr: Минздрав Индии, Sky News

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