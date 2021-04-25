В Украине планируют провести 300 трансплантаций костного мозга в 2021-м — Степанов

В Украине в течение 2021 года планируют провести 300 трансплантаций костного мозга. Ежегодно эта цифра будет расти.

В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также рассказал об удачном примере пересадки костного мозга 18-летнему Александру Цимбалюку от его брата.

Министр отметил, что украинские врачи справились на отлично, несмотря на то, что из-за нехватки специфического оборудования последний раз такую ​​операцию делали в Украине 13 лет назад.

— Все это время пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн грн. В Украине она обойдется в 1,36 млн грн, — отметил Степанов.

Трансплантация костного мозга

На днях стало известно о том, что впервые за последние 13 лет в Украине сделали пересадку костного мозга взрослому.

Пациентом стал 18-летний Саша Цимбалюк из Прикарпатья, которому в декабре прошлого года диагностировали тяжелую форму апластической анемии.

Через 35 дней после трансплантации донорские клетки заработали. А уже 23 апреля пациента выписали из Киевского центра трансплантации костного мозга.

Источник: Максим Степанов