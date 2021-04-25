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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Впервые за шесть дней в Украине заболевших Covid-19 больше, чем выздоровевших

коронавірус у світі

7 930 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 688 человек;
  • летальных исходов – 231;
  • выздоровело – 6 574 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 54 270 (в частности методом ПЦР-26 432, методом ИФА-6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522).

За все время пандемии в Украине

  • заболело – 2 025 271 человек;
  • выздоровело – 1 572 528 человек;
  • летальных исходов – 42 323;
  • проведено ПЦР-тестирований – 9 240 911.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

4 531 человек привит против Covid-19 за сутки 24 апреля 2021 года в Украине.

526 916 людей привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 330 случаев/241 прививка;
  • Винницкая область – 119 случаев/240 прививок;
  • Волынская область – 228 случаев/171 прививка;
  • Днепропетровская область – 1 034 случая/237 прививок;
  • Донецкая область – 582 случая/200 прививок;
  • Житомирская область – 277 случаев/99 прививок;
  • Закарпатская – 34 случая/13 прививок;
  • Запорожская область – 252 случая/79 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 65 случаев/20 прививок;
  • Киевская область – 441 случай/293 прививки;
  • Кировоградская область – 186 случаев/154 прививки;
  • Луганская область – 52 случая/45 прививок;
  • Львовская область – 294 случая/101 прививка;
  • Николаевская область – 350 случаев/134 прививки;
  • Одесская область – 481 случай/414 прививок;
  • Полтавская область – 187 случаев/97 прививок;
  • Ровенская область – 255 случаев/235 прививок;
  • Сумская область – 409 случаев/5 прививок;
  • Тернопольская область – 220 случаев/47 прививок;
  • Харьковская область – 954 случая/754 прививки;
  • Херсонская область – 225 случаев/145 прививок;
  • Хмельницкая область – 341 случай/227 прививок;
  • Черкасская область – 247 случаев/218 прививок;
  • Черновицкая область – 115 случаев/164 прививки;
  • Черниговская область – 252 случая/198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.

По состоянию на 24 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 490 640 человек.

Коронавирус в Украине

Для сравнения 24 апреля 2021 года в Украине подтвердили 2 017 341 случай коронавируса, за сутки – 12 711 новых больных.

Среди новых случаев – 532 ребенка и 230 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 42 092 человека, за сутки – 392. Выздороветь удалось 1 565 954 украинцам, за день – 13 687.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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