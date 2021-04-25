Всемирный день борьбы против малярии: симптомы, лечение и профилактика болезни

Ежегодно Всемирный день борьбы против малярии отмечается 25 апреля. В мае 2007 года этот день был установлен совместно с Всемирной ассамблеей по здравоохранению и Всемирной организацией здравоохранения.

Врач-инфекционист Наталья Ахмадеева рассказала, почему малярия до сих пор актуальное заболевание и как уберечься он его во время отдыха в экзотических странах.

Что такое малярия и чем опасна

Малярия — это опасное инфекционное заболевание, возбудителями которого являются простейшие микроорганизмы — плазмодии, которые после проникновения в организм человека поражают красные кровяные тельца (эритроциты), что может приводить к гибели больного. Переносят плазмодиев от больного к другому, еще не инфицированному человеку, комары рода Anopheles.

Причиной развития малярии есть четыре разновидности плазмодиев, которые могут вызвать различные симптомы у инфицированного.

— Для того, чтобы не упустить малярию у больного, надо помнить об инкубационном периоде (время от заражения до первых проявлений) при вивакс-малярии он может достигать 18 месяцев!, — отметила Ахмадеева.

Основным проявлением болезни является повышение температуры до высоких цифр — 39-40°C. Сначала лихорадка сопровождается ознобом (больного трясет, будто от холода, он не может согреться даже под одеялом). После озноба начинается стадия жара, она может длиться до 12 часов, в конце такого нападения температура снижается, иногда до 35°C.

Также больного беспокоят головная боль, боли в крупных суставах и пояснице, может возникать тошнота. Если во время отдыха или по возвращении из страны появились симптомы гриппа, повышение температуры — следует немедленно обратиться к врачу.

— У инфекционных больных всегда надо уточнять анамнез и задавать вопросы о путешествиях. Бывают случаи, что больных с малярией, особенно зимой, отправляют на больничный с диагнозом ОРВИ, а такая невнимательность может привести к гибели больного, — подчеркнула она.

Лечение проводят в инфекционном стационаре. Чтобы вылечить тяжелую форму тропической малярии, необходима интенсивная терапия или реанимация. Подбор препаратов зависит от возбудителя и тяжести болезни.

Где чаще всего встречается

По данным ВОЗ, заразиться малярией можно в 87 странах мира, в основном, это страны Африки, Южной Азии и Америки.

— Кстати, в Украине малярийные комары также встречаются, но к счастью они не нашпигованы плазмодиями, — говорит врач.

По словам инфекциониста, на борьбу с малярией направлено ​​немалое количество мер и материальных ресурсов. Малярия остается одной из самых распространенных и тяжелых по последствиям заболеванием среди инфекционных болезней.

— Если бы не Covid-19, то именно малярия была бы и дальше актуальной инфекционной проблемой. Каждый год около 200 млн человек болеют малярией. Каждые 1,5 минуты в мире умирает 1 ребенок от этой болезни, а за год от малярии умирают 455 тыс. человек, — утверждает она.

Актуальна ли эта болезнь для украинцев

Инфекционист считает, что для украинцев эта болезнь также остается актуальной из-за желания путешествовать по экзотическим странам.

Профилактика малярии

Осведомленность и осознание того, что во время путешествия есть риск заболеть малярией;

Предотвращение укусов комаров. Носить закрытую одежду, обработанную репеллентами и использовать репеллентные средства для кожи на ночь;

Отказ от прогулок после захода солнца, вентиляция, использование москитных сеток смоченных перитрином;

Медикаментозная профилактика. Прием хлорохина по 0,05 г один раз в неделю в регионах, где встречается малярия, и за неделю до путешествия;

Своевременная диагностика и немедленное обращение за медицинской помощью при возникновении первых проявлений.

В настоящее время ученые проводят клинические испытания вакцины от малярии на основе белков плазмодиев. Также они работают над созданием генетических популяций комаров, не смогут давать потомство.

Недавно от малярии в Украине умерла 40-летняя женщина, которая накануне вернулась из Танзании, где она находилась на отдыхе. Симптомов болезни во время отдыха она не фиксировала, однако отмечала, что ее кусали комары. Первые признаки заболевания у нее появились 19 марта, среди них — температура, головная боль, общая слабость.

25 марта медики официально подтвердили малярию, они оказали женщине медицинскую помощь, однако его жизни не удалось спасти.