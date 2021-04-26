Результаты исследований показывают, что дети от 8 до 16 лет каждый день проводят в социальных сетях не меньше трех часов, общаясь со сверстниками или отслеживая жизнь кумиров. Иногда тинэйджеры зависают в сетях до утра, нарушая тем самым режим сна.

— На нарушение сна у детей можно влиять, — говорит доктор Комаровский в своем новом видео на YouTube-канале. – Гораздо больше меня беспокоит влияние соцсетей на детскую психику.

Доктор считает, что у ребенка до 10-12 лет не должно быть доступа к смартфону без родительского контроля.

— Родительский контроль должен быть, — утверждает педиатр. – Более того, все, кто в ХХІ веке хочет стать родителем, должны пройти обучение по программе родительского контроля. Это основа безопасности.

В ХХІ веке нельзя не знать правил безопасности детей в цифровом мире! Но нынешние детки лучше родителей ориентируются в сетях и умеют обходить все запреты. Что же делать в таком случае? Родители в таком случае должны тоже учиться.

— Государство должно найти средства и вложить их в образование родителей в плане цифровой безопасности, — сказал Евгений Комаровский. — Можно даже ставить условие молодой семье: вы получите материальную помощь и прочие положенные вещи, если пройдете обучение и будете знать основы правил безопасности, или хотя бы алгоритм действий оказания первой помощи, если ваш ребенок опрокинет на себя стакан кипятка.

Образовательный проект по безопасности детей в интернете Stop_sexтинг при поддержке уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и всеукраинского оператора Датагруп выпускает новый урок для учеников 6-8 классов: не ведись — прояви стойкость в интернете. Его цель — формирование ключевых навыков стойкости против вредоносного контента и профилактика суицидальных действий среди детей как последствия его потребления.

Источник: YouTube