Правительство Индии на фоне волны коронавируса и дефицита необходимого для госпитализированных больных кислорода требует от Facebook, Instagram и Twitter удалить десятки сообщений в социальных сетях, где критикуют меры властей по борьбе с пандемией.

Требования касается 100 постов, содержащих критику со стороны оппозиционных политиков и призывы к премьер-министру Индии Нарендра Моди подать в отставку.

По словам представителей правительства, эти сообщения распространяют ложную информацию, что вводит в заблуждение. Публикации вызывают панику относительно ситуации с Covid-19 в Индии, используя несвязные и старые изображения.

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Один из удаленных твитов опубликовал Моло Гхатак, министр труда в управляемом оппозицией штате Западная Бенгалия. Гхатак обвинил Моди в бесхозяйственности и возложил на него прямую ответственность за гибель людей из коронавируса.

Компании выполнили запросы, частично сделав сообщение невидимыми для тех, кто использует сайты в Индии. В Twitter объяснили, что если контент определен, как незаконный в определенной юрисдикции, но не нарушая правил Twitter, компания может ограничить доступ к нему только в Индии.

В Индии суточное количество больных коронавирус бьет рекорды уже четвертый день подряд. Так, за прошлые сутки в стране зафиксировали 349,6 тыс. случаев Covid-19.

Это максимальное количество больных, которое выявляли в одной стране с начала пандемии. В целом по стране ежедневно фиксируют около 2 тыс. смертей от коронавируса, но предполагают, что неофициальная статистика может быть в пять-десять раз выше.

Источник: The New York Times