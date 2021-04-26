Распространение коронавируса негативно повлияло на борьбу с другими болезнями на планете, в частности на процесс вакцинации. Сейчас в 50 странах мира временно остановлены 60 кампаний.

Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Это значит, что 228 млн детей прямо сейчас уязвимы к смертельным болезням, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь, желтая лихорадка и полиомиелит, — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, больше всего пострадали кампании вакцинации от кори, во многих странах они отложены более чем на год.

Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявляют об усилении темпов распространения коронавируса на планете.

В мире растет количество новых случаев и смертей.

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Источник: ВОЗ