Четвертая волна Covid-19 в Украине будет не легкой — Радуцкий

Четвертая волна коронавируса в Украине, которая может возникнуть осенью, точно не будет легкой. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в стране уменьшится сама по себе, ведь вирус идет волнами.

— Относительно четвертой волны — об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения, об этом говорят ученые во всем мире, что осенью все ожидают четвертого волну. Легкой она точно не будет, — заявил Радуцкий.

Также он отметил, что в стране снизятся темпы инфицирования Covid-19 из-за ожидаемого потепления. Он утверждает, что в Индии сейчас + 35° — + 40° и там очень тяжелая ситуация с заболеваемостью и доступом к кислороду для пациентов.

— Там сегодня воруют цистерны с кислородом. Люди уже не в сознании, они хотят спасти своих близких. Кислорода всей стране не хватает, — говорит он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 апреля в Украине на Covid-19 заболели 5 062 человек. Он осложнений, которые вызывает болезнь, умерли 195 человек. В то же время выздороветь удалось 6 910 людям.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

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