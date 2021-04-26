Весь мир сейчас ведет борьбу с коронавирусом, а тем временем нас ждет новая проблема: тормозится плановая вакцинация как детей, так и взрослых. Это может привести к вспышкам других инфекционных болезней, с которыми медицина уже научилась справляться.

О том, что же мешает украинцам прививаться от кори, паротита и других болезней, Факты ICTV говорили с заслуженным врачом Украины, педиатром клиники Оберег Русланой Товмаш.

— Снижение темпа вакцинации — это сейчас проблема не только Украины, но и всего мира, — сказала Руслана Товмаш. — Родители не идут в поликлиники, потому что боятся “подхватить” Covid-19, медперсонала не хватает, существуют проблемы и с доставкой вакцин в клиники.

При таких условиях, по словам врача, эпидемия кори, дифтерии или иной болезни может вспыхнуть в любое время и очень быстро разнесется по миру.

— Мы сейчас видим, как это быстро происходит, — заметила педиатр. — Мы были свидетелями вспышки кори в 2018-2019 годах, когда все непривитые побежали прививаться, а количество вакцин не было рассчитано на панику. Поэтому возник дефицит.

Сейчас у нас нет проблем с вакцинами, но остается страх.

В Украине кампания по вакцинации не была остановлена ​​после начала пандемии, информационная поддержка врачей — иммунологов, инфекционистов не прекращается, все поликлиники обеспечены вакцинами.

— Единственное, проблема несколько месяцев была с вакциной БЦЖ, но сейчас вакцина есть в наличии, — сообщила врач.

Пандемия изменила настроения людей во взглядах на вакцинацию. Педиатр сказала, что к ней обращаются родители ее маленьких пациентов с просьбой привить и бабушек с дедушками.

Действительно срочно нужно прививаться и взрослым?

— Да, потому что взрослые и пожилые люди не имеют многих нужных прививок, — сказала Руслана Товмаш. — Когда они были детьми, многих вакцин еще не существовало. Или прививались только один раз. Я, например, заболела корью в 30 лет, хотя и имела прививки. Болезнь была тяжелой, но без осложнений — вакцинация таки сработала.

Когда и от чего нужно прививаться взрослым?

Когда речь идет о вакцинации, важно придерживаться графика, установленного Национальным календарем прививок. От этого зависит надежность выработки антител. Пропустив вакцинацию, а тем более ревакцинацию, вы сломаете все свою защиту от инфекции.

Обязательно или рекомендовано

Все прививки делятся на обязательные и рекомендуемые.

Обязательные (финансируются из бюджета):

Туберкулез, полиомиелит, гепатит В, коклюш, дифтерия, гемофильная инфекция, столбняк, краснуха, корь, эпидемический паротит (свинка).

Рекомендованные (оплачиваются пациентами): грипп, вирус папилломы человека (ВПЧ), ветряная оспа, менингококковая инфекция, пневмококковая и ротавирусная инфекции, гепатиты А и В.

— Я надеюсь, что все прививки у нас будут бесплатными и обязательными, как в большинстве стран, — говорит Руслана Товмаш. — Потому что все они важны для защиты здоровья людей.

Но иногда люди даже не знают, что существуют прививки от пневмококка, ротавируса, менингококка. Отчаяние охватывает специалистов, когда они лечат от болезни, а могли бы заблаговременно защитить.

Прививки для взрослых

Против гепатита А — людям, проживающим в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, медицинским работникам, работникам сферы обслуживания, заведений общественного питания, коммунальных служб (водопровод и канализационные сооружения), туристам, едущим в страны с низким уровнем гигиены. Прививки проводятся двукратно с интервалом 6–12 месяцев.

Против гепатита В — непривитым взрослым до 55 лет. Инфекция передается через кровь (маникюр, тату, переливание крови).

Против дифтерии и столбняка — каждые десять лет всем (без ограничения возраста).

Против кори — взрослым, не болевшим корью ранее. Не привитых или привитых однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, педагоги, социальные работники).

Против краснухи — взрослым (только женщины до 25 лет включительно), не болевшим краснухой ранее. Не привитых или привитых однократно, иммунизируют против краснухи двукратно.

Против клещевого энцефалита — проживающим на эндемичных по этому заболеванию территориях. Требуется введение не менее двух доз вакцины с последующей ревакцинацией.

Против пневмококковой инфекции — пожилым (после 65 лет), имеющим любые хронические заболевания, что особенно угнетают иммунитет (сахарный диабет, заболевания крови, болезни печени).

Против шигеллезов (дизентерии) — лицам, занятым в сфере общественного питания, медработникам инфекционных отделений. Массовую иммунизацию населения — при вспышке.

Против вируса папилломы человека – нерожавшим девушкам и людям, имеющим в семье случаи заболевания раком шейки матки.

Какую прививку выбрать в первую очередь

— Перед тем, как взрослым делать прививки, нужно узнать свой иммунный статус, — посоветовала Руслана Товмаш. — Если есть соответствующие антитела к определенной инфекции, то прививка от нее не требуется. Если нет — пожалуйста, на вакцинацию. Потому что прививки — это ваш оберег.

В последнее время увеличилось количество случаев инфицирования Covid-19 детей. В группе риска дети с врожденными пороками сердца, метаболическими нарушениями и врожденным иммунодефицитом. Важно защитить их и от других инфекций тоже.