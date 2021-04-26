Чем больше людей проходит через процедуру вакцинации против коронавируса, тем больше слухов и домыслов появляется на эту тему. Одни чуть ли с пеной у рта доказывают, что прививка нарушает нашу ДНК. Другие уверяют, что, мол, лучше раз переболеть коронавирусом по-настоящему, чем вводить вакцину. Третьи опасаются возникновения тромбоза. Четвертые – бесплодия. Что из этого правда, а что домыслы, сообщили DW.

Вакцины против Covid-19 “вламываются” в геном человека

Подозрение в этом “безобразии” возникло после того, как СМИ растиражировали информацию о том, что такие вакцины, как Pfizer и Moderna, созданы на основе мРНК, то есть в их состав входит матричная (информационная) рибонуклеиновая кислота.

Признанный эксперт в области инфекционных заболеваний, возглавляющая исследования по вакцинации в Калифорнийском университете (Сан-Франциско) Брин Бослетт опровергла этот миф. По ее словам, мРНК действительно попадает в клетки, но ей заказан путь в святая святых – в ядра клеток, в которых, собственно, и заложена вся наша ДНК. Образно говоря, мРНК, словно курьер, доставляет в клетки методики по созданию “шиповидных” белков, которые имеют такой же вид, как и белки на поверхности вируса SARS-CoV-2, провоцирующего Covid-19. Механизм работает так: как только шиповидные белки появляются на поверхности клетки, организм видит в них чужаков и мобилизуется на выработку против них антител, то есть включается иммунная реакция. Причем после того, как мРНК выполнят свою миссию, организм их уничтожает, и близко не подпуская к смешиванию с генетическим кодом. Если говорить совсем коротко, то мРНК не попадает в ДНК. В противном случае, это противоречило бы самой природе защитных сил организма.

Резюме: вакцины против Covid-19 никоим образом не влияют на геном человека.

Вакцины против Covid-19 грозят бесплодием

По поводу бесплодия, которое якобы может возникнуть у привитых от коронавируса, однозначно и категорично высказалась руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен. По ее словам, нет ни одной вакцины против Covid-19, которая могла бы провоцировать бесплодие. Все это домыслы и ничем не подкрепленные гипотезы.

Свое мнение по этому поводу высказало и Британское общество по вопросам фертильности (способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. – Ред.). В обнародованном заявлении представители организации уверяют, что “нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против Covid-19 влияет на фертильность женщин или мужчин”.

Резюме: у ученых мира нет никаких оснований подозревать существующие вакцины против коронавируса в способности провоцировать бесплодие.

Вакцина против Covid-19 появилась подозрительно быстро

Подозрение вполне понятное, если учесть, что на разработку вакцин исследовательским центрам нужно, в лучшем случае, 2-3 года. А здесь продукт выдан на-гора менее, чем за год! Поневоле охватят сомнения. Но…

В данном контексте нужно понимать, что ученые достаточно давно изучают коронавирусы, которые провоцируют атипичную пневмонию, равно как и возможность создания вакцины против них. Вспомним SARS в начале 2000-х или MERS в начале 2010-х. Вспышка SARS-CoV-2 выступила в роли катализатора процесса создания эффективных вакцин на основе уже имевшихся результатов исследований и практических наработок в данной сфере.

Немалую роль в создании вакцины против SARS-CoV-2 сыграли и мощнейшие финансовые вливания. На ученых, образно говоря, пролился “золотой дождь”, ускоривший работу коллективного разума в разных точках планеты. Что, безусловно, отразилось и на этапах испытаний, которые в обязательном порядке должны пройти препараты, претендующие на статус вакцин. Таким образом, пандемия значительно ускорила процессы, которые уже были запущены. С учетом обстоятельств не заставило себя долго ждать и их логическое завершение – регистрация ВООЗ с последующим разрешением для массового применения.

Болезнь – лучшая вакцина

Как известно, приобрести заветные антитела, которые защитят организм от заражения коронавирусной инфекцией, можно двумя способами: переболеть “короной” или сделать от нее прививку. Так что же все-таки эффективнее для нас? Болезнь или вакцина?

— Ставить таким образом вопрос, мягко говоря, некорректно, — отмечает украинский ученый, микробиолог и вирусолог Даниил Алексеенко. – Имеет место быть и естественный иммунитет, который организм вырабатывает после болезни. И иммунитет, рожденный вакциной. Другой вопрос, какая именно вакцина используется. Но в любом случае, вакцина всегда выступает как ускоритель выработки более мощного и надежного естественного иммунитета. Вот почему прививаться от Covid-19 нужно всем, в том числе и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

Резюме: для приобретения иммунитета против Covid-19 переболеть – хорошо, вакцинироваться – лучше.

Напомним, что для выработки так называемого коллективного иммунитета к Covid-19, нужно, чтобы иммунная защита от этого заболевания появилась минимум у 60% населения.

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