Риск заразиться коронавирусом при условии нахождения в одном помещении с инфицированным человеком одинаков как на расстоянии в два метра, так и двадцать метров, даже при наличии защитных масок.

Об этом заявили ученые из Массачусетского технологического института.

Они разработали специальный метод расчета рисков заболевания Covid-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. Это количество проведенного в помещении времени, циркуляция воздуха, использование масок и дыхательная активность человека.

— Мы утверждаем, что правило дистанции в два метра на самом деле не слишком полезное, особенно когда люди носят защитные маски, поскольку воздух, которым дышит человек в защитной маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете средний фон этого помещения, — сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.

Также ученые считают, что основным фактором вероятности заразиться коронавирусом является время, проведенное в одном помещении с больным. По результатам исследований, чем дольше человек находится в одном помещении с больным человеком, тем больше шансов на передачу болезни.

По словам научного сотрудника отдела физики биологических систем Института физики НАНУ Семена Есилевского, украинцам стоит соблюдать карантин и одевать маски даже на улицах.

Из-за распространения в стране британского штамма коронавируса соблюдение этого правила имеет смысл, ведь есть огромная вероятность заразиться на улице с оживленным движением.