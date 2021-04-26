Некоторые штаммы коронавируса могут избегать иммунного ответа после прививки, рассказала заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталья Виноград.

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Речь идет о южноафриканском штамме, который является одним из самых стабильных относительно влияния антител, а также бразильский.

— К большому сожалению, мы с самого начала предполагали, что будет часть штаммов, которые будут избегать иммунного ответа, поскольку были обнаружены три такие серьезные мутации, которые давали возможность вируса лучше реплицироваться. И к сожалению, часть штаммов оказалась резистентной, — рассказала врач.

По словам Виноград, это вызывает большое беспокойство и ставит под сомнение целесообразность использования определенных вакцин на территориях, где был первоначально обнаружен этот штамм.

Также врач отметила, что Украина является открытой страной, в которой активно идет миграция населения, а в Африке есть украинский миротворческий контингент миссии ООН, из которого поступает информация о высокой активности эпидемического процесса.

— Там циркулирует тот нигерийский штамм, то есть там сформировался целый клан штаммов, там не один южноафриканский, а очень их большое разнообразие. Это проблема заноса на нашу территорию тех или иных штаммов с непредсказуемыми последствиями для экологии в целом, — сказала Виноград.

Индийский штамм коронавируса

За прошедшую неделю индийский штамм коронавируса дал 67% роста, а летальность от него выросла на 90%.

Об этом рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталия Виноград и отметила, что в странах Европы много студентов из Индии, поэтому распространение этого штамма уже началась.