Некоторые штаммы коронавируса могут избегать иммунного ответа после прививки, рассказала заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталья Виноград.
Речь идет о южноафриканском штамме, который является одним из самых стабильных относительно влияния антител, а также бразильский.
— К большому сожалению, мы с самого начала предполагали, что будет часть штаммов, которые будут избегать иммунного ответа, поскольку были обнаружены три такие серьезные мутации, которые давали возможность вируса лучше реплицироваться. И к сожалению, часть штаммов оказалась резистентной, — рассказала врач.
По словам Виноград, это вызывает большое беспокойство и ставит под сомнение целесообразность использования определенных вакцин на территориях, где был первоначально обнаружен этот штамм.
Также врач отметила, что Украина является открытой страной, в которой активно идет миграция населения, а в Африке есть украинский миротворческий контингент миссии ООН, из которого поступает информация о высокой активности эпидемического процесса.
— Там циркулирует тот нигерийский штамм, то есть там сформировался целый клан штаммов, там не один южноафриканский, а очень их большое разнообразие. Это проблема заноса на нашу территорию тех или иных штаммов с непредсказуемыми последствиями для экологии в целом, — сказала Виноград.
Индийский штамм коронавируса
За прошедшую неделю индийский штамм коронавируса дал 67% роста, а летальность от него выросла на 90%.
Об этом рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталия Виноград и отметила, что в странах Европы много студентов из Индии, поэтому распространение этого штамма уже началась.