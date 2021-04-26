Коронавирус захватил уже все территории на Земле, прирост заболеваемости наблюдается на Мальдивах и в других островных странах, особенно Южноазиатских. В мире появляются все новые и новые штаммы коронавируса. К бразильскому и южноафриканскому добавился индийский.

— Сейчас существенный прирост заражения дают Индия, Непал, островные страны южной Азии, — сказала на пресс-конференции эпидемиолог, профессор Наталья Виноград. — Индийский штамм дал за неделю 67% роста заболеваемости. На 90% выросла летальность от него.

Беспокойство вызывает тот факт, что в странах Европы много студентов из Индии, поэтому распространенность его уже началась. По словам эпидемиолога, индийский штамм уже появился в семи европейских странах.

— Есть большой риск и для Украины, — подчеркнула Наталья Виноград. — Где после удара британского штамма снова можем иметь прирост заболеваемости.

Кроме того, напряженной остается ситуация в Африке, где тоже появляются новые мутации коронавируса.

— Учитывая, что в Африканских странах наши военные, миротворцы, которые через некоторое время поедут на ротацию, мы имеем риск распространения и тех новых штаммов у нас в Украине, — сказала Наталья Виноград.

Но есть и положительные новости: некоторые страны смогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Такие как Израиль и Китай.

— В Китае, откуда все и началось, на прошлой неделе был нулевой уровень заболеваемости и нулевая летальность, — подчеркнула Наталья Виноград.

Известно, что британский штамм, который недавно поднял новую волну заболеваемости, агрессивный и дольше лечится.