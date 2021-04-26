В Казахстане разработали вакцину собственного производства. А 26 апреля министр здравоохранения Алексей Цой уже вакцинировался препаратом QazVac против коронавируса в прямом эфире.

Разработкой препарата занимались ученые из Государственного научно-исследовательского института. 50 тыс. доз вакцины уже распределили по стране.

В то же время Цой после первой прививки чувствует себя хорошо. По его словам, правительство проводит переговоры с Турцией по производству будущих партий вакцины.

Вещество QazCovid-in — это инактивированная вакцина, которая сделана на основе SARS-CoV-2. Препарат вводят дважды с интервалом в 21 день.

Сейчас ученые проводят третий этап испытаний. В общем 3 244 добровольца приняли участие в ходе исследований вакцины.

В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 — 600 тыс. доз в месяц.

Вакцинация в Украине

В девяти регионах Украины за последние сутки, 25 апреля, никто не получил дозу вакцины против коронавируса. За сутки привились 1 114 человек.

Ни одной прививки не сделали в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и городе Киеве.

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Источник: MedicalXpress