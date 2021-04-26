Новые регионы в желтой зоне, ирландское исследование и распространения инфекции по миру — Факты ICTV готовы рассказать вам самые важные новости о коронавирусе за 26 апреля.

Четвертая волна Covid-19, которая может накрыть Украину осенью, будет нелегкой, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, о сложности четвертой волны говорят ученые по всему миру.

С сегодняшнего дня Львов выходит из красной зоны адаптивного карантина и попадает в желтую, такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Накануне из красной зоны вышла также Одесская область, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не будет менять модель адаптивного карантина к майским праздникам.

— Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность, — рассказал Шмыгаль.

За последние сутки в девяти регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Не вакцинировали людей в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и городе Киеве, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в мире

Гражданам США, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19, могут позволить свободно путешествовать по странам ЕС.

Еврокомиссия планирует разрешить поездки уже этим летом.

Правительство Индии требует популярные социальные сети удалить сообщения, в которых критикуются действия власти относительно борьбы с коронавирусом.

Требование в большей мере касается постов, принадлежащих оппозиционным политикам.

Ирландское исследование свидетельствует о том, что больше всего тяжелая форма Covid-19 может угрожать людям с хроническими заболеваниями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими заболеваниями почек и онкологическими заболеваниями.

В эксперименте приняли участие 20 тыс. пациентов, имевших хронические заболевания, связанные с последствиями от коронавируса.

Количество больных коронавирусом

По данным университета Хопкинса, количество больных коронавирусом в мире достигло 146 млн 836 тыс. 524 человека, а умерли от инфекции уже более 3 млн.

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