Индийский штамм коронавируса появится на территории Украины в конце мая.

Такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

— В Индии, в Турции регистрируется индийский штамм — новый возбудитель, который у нас также будет в конце мая. Потому что люди вернутся из отпусков именно из этих стран. Новый штамм фактически бушует в этих странах, и есть большой показатель летальности и инфицирования, — отметил Олег Рубан.

Однако, по его словам, после празднования Пасхи в Украине следует ждать роста темпов распространения коронавируса.

Индийский штамм

В мире зафиксировали распространение нового штамма коронавируса, его назвали индийским.

Сейчас он уже спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии, Непале.

Больше новостей об индийском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.