Вакцина против коронавируса AstraZeneca, изготовленная в Южной Корее и Covishield — взаимозаменяемы.

— Astra Zeneca SkBio изготовлена ​​по той же технологии, что и индийская вакцина Covishield, — сказал на пресс-конференции врач-инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий. — Она получила разрешение Всемирной организации здравоохранения для экстренного применения.

Те, кто вакцинировался первый раз Covishield, получат вторую дозу вакцины — AstraZeneca.

Обе вакцины векторные, то есть однотипные, а значит, могут заменить друг друга. Схема применения вакцин одинакова: две дозы вводят с интервалом в 4-12 недель.

Известно, что действующее вещество вакцины AstraZeneca SkBio — модифицированный аденовирус, который содержит специфический белок коронавируса. Он и вызывает в организме человека иммунный ответ на COVID-19. Эффективность этой вакцины — от 63%.

В Украине выпустили справочник по вакцинации. Он понадобится как врачам, так и рядовым гражданам. В нем отражены все вопросы, которые чаще всего возникают при вакцинации.