По состоянию на утро 26 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще в 256 человек. Всего в столице подтвердили 191 751 случаев болезни.

Всего в течение суток 26 апреля от вируса умер 21 человек (всего — 4 466). Смогли преодолеть коронавирус 242 человек, в целом — 120 044.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: