Исследователи из Турского университета во Франции в течение нескольких месяцев работали над разработкой назальной вакцины от Covid-19.

Она проста в использовании, хранении, а также более эффективна, чем внутримышечные вакцины.

Испытания на животных уже дали обнадеживающие результаты. Начались обсуждения относительно проведения испытаний на людях в конце 2021 года — в начале 2022 года.

Назальная вакцина – это не распылитель в нос, который используют люди при лечении насморка. Это шприц, но без иглы. И с его помощью медики будут вводить лекарство в каждую ноздрю. Отсутствие иглы является “бонусом”, если возникнет необходимость вакцинировать детей и подростков.

Кроме того, преимущество назальной вакцины в том, что ее можно хранить несколько лет в холодильнике при +4 градусах и несколько месяцев при +20 градусах.

Назальная вакцина может быть доступна в конце 2022 года или в начале 2023 года вместе с другими вакцинами, которые применяются внутримышечно.

— Это будет дополнительное оружие для борьбы с этим вирусом, наряду с другими вакцинами, которые уже существуют и находятся в разработке, – заявила профессор противоинфекционной иммунологии Изабель Димье-Пуассон.

В связи с критической ситуацией с Covid-19 в Индии власти Нидерландов приняли решение ввести запрет на все пассажирские авиарейсы из этой страны.

Источник: France Bleu