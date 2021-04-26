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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Нидерланды решили закрыть авиасообщение с Индией

Нидерланды решили закрыть авиасообщение с Индией

В связи с критической ситуацией с Covid-19 в Индии власти Нидерландов приняли решение ввести запрет на все пассажирские авиарейсы из этой страны.

Как отмечается в заявлении правительства, авиаперелеты буду приостановлены для того, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса в Нидерландах.

— По решению кабинета министров запрет вступает в силу 26 апреля в 18:00. Решение не распространяется на медицинский персонал и грузовые рейсы, — указано в документе.

Предварительно запрет будет действовать до 1 мая. Снят он может быть и раньше при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

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Также Нидерланды закрыли пассажирское авиасообщение с ЮАР и рядом стран Центральной и Южной Америки, в том числе с Аргентиной, Бразилией, Чили, Венесуэлой.

В Нидерландах изменили требования для украинцев, которые хотят попасть в страну. Они касаются правил прохождения тестирования на коронавирус.

Источник: Government of the Netherlands

Фото: Pixabay

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