На региональный склад вакцин в Одессе прибыла вторая партия вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech в количестве 1 170 доз, а также 14 000 доз вакцины AstraZeneca-SKBio (Южная Корея).

Comirnaty будет использована для вакцинации сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

А с 28 по 30 апреля вакциной AstraZeneca-SKBio будут прививать людей в возрасте от 65 лет в 72 временных стационарных пунктах Одесской области.

— Предварительно в списки на вакцинацию уже записано 7 000 человек этой возрастной категории, — сказано в сообщении Одесского областного центра общественного здоровья.

Часть партии AstraZeneca-SKBio будет использована в конце мая для введения вторых доз тем, кто получил прививку вакциной AstraZeneca (Covishield) в конце февраля 2021 года.

Назальная вакцина от Covid-19 прошла первые испытания во Франции. Она проста в использовании, хранении, а также более эффективна, чем внутримышечные вакцины.

Источник: Одесский областной центр общественного здоровья