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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Новое исследование в Ирландии: кому грозит тяжелая форма Covid-19

коронавирус, коронавірус, пандемія, пандемия, вакцина, вакцинация, вакцинація

В Ирландии провели национальное исследование, в котором приняли участие 20 000 пациентов.

Были выявлены хронические заболевания, связанные с более тяжелыми последствиями от Covid-19.

В большей степени тяжелая форма Covid-19 может грозить людям с хроническими заболеваниями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими заболеваниями почек и онкологическим заболеваниями.

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Пациенты, страдающие ожирением с медицинской точки зрения, с индексом массы тела 40 или более, также подвергались более высокому риску получить тяжелые осложнения в результате инфицирования коронавирусом.

Назальная вакцина от Covid-19 прошла первые испытания во Франции. Она проста в использовании, хранении, а также более эффективна, чем внутримышечные вакцины.

Источник: RTÉ Ireland’s National Television

Фото: Pexels

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