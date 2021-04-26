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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Одесские санатории будут принимать на реабилитацию пациентов после Covid-19

Одесские санатории будут принимать на реабилитацию пациентов после Covid-19

В клиническом санатории им. Горького в Одессе уже готовы 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной болезни.

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Как заявила глава городского департамента охраны здоровья Елена Якименко, специалисты отмечают, что при оказании медицинской помощи пациентам, которые перенесли острую респираторную болезнь Covid-19, не менее важен вопрос лечения последствий недуга.

— По протоколу определен так называемый “постковидный” синдром, который проявляется разнообразной симптоматикой и развивается практически у всех пациентов, которые перенесли COVID-19, — подчеркнула она.

Также Якименко отметила, что в связи с вариативностью симптомов, после стационарного лечения, синдром требует комплексного подхода, который включает в себя медикаментозную, медико-психологическую помощь и реабилитационную службу.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, как попасть в программу реабилитации после Covid-19.

Источник: odessa.online

Фото: Pixabay

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