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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Особенности индийского штамма коронавируса: что от него ждать

коронавирус

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает появления в Украине индийского штамма Covid-19. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов. По словам главы Минздрава, индийский штамм могут зафиксировать в Украине уже после пасхальных и майских праздников. Именно на этот период ожидается всплеск заболеваемости.

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Об индийском штамме коронавируса Фактам ICTV рассказал украинский микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук Даниил Алексеенко.

— Благодаря не так давно выявленному в индийском штате Западная Бенгалия новому варианту Covid-19 мы узнали, что коронавирусы могут обладать так называемой двойной мутацией, — отмечает Даниил Алексеенко. — Это означает, что, модифицируясь, коронавирус внедряется в клетки и, образно говоря, пытается обойти иммунную систему и увеличить риски отклонения организма от иммунного ответа. Скажу больше, уже зарегистрированы коронавирусы с тройной мутацией.

Отметим также, что индийский штамм Covid-19 зафиксирован в США, а также в Чехии и Швейцарии.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, что за минувшие сутки в девяти областях Украины не было сделано ни одной прививки от коронавирусной инфекции.

Источник: Україна 24

Фото: Dreamstime

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