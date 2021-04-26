После пасхальных праздников в Украине может ухудшиться ситуация с заболеваемостью Covid-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во время визита на Чернобыльскую АЭС.

Он призвал руководителей религиозных общин обратиться к людям с призывом соблюдать карантин, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

— Мы видим пасхальные кадры, там, где много людей, где уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за коронавируса у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема, — сказал президент.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали снижение показателя заболеваемости в стране. Так, по состоянию на 26 апреля обнаружили 5 062 новых случая.

Карантин в Украине

По состоянию на 26 апреля 2021 в 10 областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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