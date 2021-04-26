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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Риск тромбоза от Covid-19 намного выше, чем от вакцины – биолог

Риск тромбоза от Covid-19 намного выше, чем от вакцины – биолог

Риск тромбоза от самой коронавирусной болезни намного выше, чем от вакцины.

Об этом заявила биолог Ольга Маслова в эфире Громадського радіо.

То есть, если человек заболеет, то у него будет риск тромбоза значительно выше, чем если бы он вакцинировался. Если брать более бытовое сравнение, то этот риск ниже, чем в противозачаточных таблетках, которые принимает очень большое количество людей на планете и даже иногда не консультируясь с врачом, — сказала она.

Также Маслова добавила, что есть определенная прослойка не слишком хороших врачей, которые сами начинают нагонять сомнения, стоит прививаться или нет.

И вот с этим также внутри медицинского сообщества надо бороться, говорить о том, что у нас стратегическая цель — более положительную информации на эту тему давать, — убеждена она.

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Напоследок биолог добавила, что из-за распространения ложной информации о прививках начали возвращаться болезни, которые человечество уже давно преодолело.

На склад вакцин в Одессе прибыла вторая партия вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech в количестве 1 170 доз, а также 14 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio (Южная Корея).

Источник: Громадське

Фото: Pixabay

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