В Киеве бешеная лиса покусала женщину

В Голосеевском районе столицы лиса с бешенством покусала женщину, сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева.

17 апреля бешеное животное спряталось во дворе дома под досками и укусило женщину, которая проходила мимо. После этого лиса убежала.

Женщину доставили в больницу, а 19 апреля в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп лисы.

Объединение ветеринарной медицины Киева сообщило, что при исследовании было обнаружено свечение, характерное для бешенства животных.

В ГСЧС обратили внимание на то, что Киев окружен со всех сторон лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства.

— Профилактические рекомендации просты — не пропускать прививки домашним любимцам, — отметили в ГСЧС.

Бешенство животных в Киеве

В марте 2021 года в столице, на территории Дарницкого и Святошинского районов, объявили карантин из-за бешенства, от которого погибли щенок и лиса, сообщили в Главном управлении Держпродспоживслужбы города Киева.

Житель Осокорков съездил со своими щенками в Винницкую область, а по возвращению одна собака начала кусаться и вести себя агрессивно.

Врачи порекомендовали изолировать животное, но через три дня щенок умер от бешенства, а хозяину назначили лечение.