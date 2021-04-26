В Киеве за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 21,5%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,7%.

Так, в столице за 16-ю неделю текущего года зарегистрировали 14 749 больных гриппом и ОРВИ.

Спад заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Детей заболело — 3 032 (снижение на 24,7%), взрослых — 11 717 человек (снижение на 20,6%).

Среди всех заболевших процент детей составляет 20,6%.

В медицинские учреждения Киева за 16-ю неделю госпитализировали 961 человека, из них 42 ребенка.

Грипп и ОРВИ в Украине

С начала эпидемического сезона 28 сентября 2020 года и до 28 февраля 2021 года 8,8% населения Украины уже переболело гриппом и ОРВИ. За это время госпитализировали 73 424 человека, среди которых почти треть детей. Также от гриппа вакцинировались 191 289 человек.