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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

У нас есть два кандидата — Степанов о создании украинской Covid-вакцины

вакцина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, есть еще одна наработка.

— У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину, — добавил он.

Источник: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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