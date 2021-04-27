Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.
Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.
— У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Максим Степанов.
Кроме того, есть еще одна наработка.
— У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину, — добавил он.