Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, есть еще одна наработка.