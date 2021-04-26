В Украине 1,6 млн человек лечатся от последствий Чернобыльской катастрофы. Авария на атомной электростанции произошла ровно 35 лет назад.

— Для нас Чернобыль — это не историческое событие, это не печальная дата календаря, это рана, которая не заживет. Чернобыль для нас — это десятки тысяч людей, у которых сломанные судьбы, которые покинули родные дома и получили огромную психологическую травму, — рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она добавила, что по состоянию на начало 2021 года количество пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, находящихся под наблюдением в медучреждениях, составляет 1,6 млн человек. В это число входят 317 тыс. детей.

Данные госреестра лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, свидетельствуют о 2,5 млн пострадавших по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Авария на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполнилось 35 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.

Ликвидацией аварии занимались около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. человек. Около 10% из них умерли, еще 150 тыс. стали инвалидами.