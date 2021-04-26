Министерство здравоохранения разработало регламент проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ №408 зарегистрировали 16 апреля 2021 года в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в социальных сетях. По его словам, трагедия на Чернобыльской АЭС 35 лет назад и Covid-19 сегодня показывает важность готовности к катаклизмам.

— При радиационных аварий на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Для того, чтобы уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы во время таких аварий Минздрав разработал Регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии, — отметил он.

Ляшко утверждает, что йодная профилактика относится к срочным мерам, которые направлены на предотвращение негативного воздействия ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в применении препаратов стабильного йода в течение первых шести часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой.

В регламенте объяснили, почему йод нужно применять именно в течение шести часов, когда снижается эффективность йодной профилактики, какой именно механизм защиты работает и в чем он заключается, а также объясняет, как обеспечить доступность к препаратам стабильного йода.

35 лет назад в ночь на 26 апреля в нескольких километрах от города Припять Киевской области взорвался реактор четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. Это стало крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы — более 600 тыс. около 10% умерли, 150 тыс. стали инвалидами.

Источник: Виктор Ляшко