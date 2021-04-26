5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 061 человек;

летальных исходов – 195 ;

; выздоровело – 6 910 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки – 25 248 (в частности методом ПЦР-15 379, методом ИФА-2 853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 016).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 030 333 человека;

выздоровело – 1 579 438 человек;

летальных исходов – 42 518;

проведено ПЦР-тестирований – 9 256 290.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

1 114 человек привиты против коронавируса за сутки 25 апреля 2021 года в Украине.

528 030 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили одну дозу – 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 256 случаев/0 прививок;

Винницкая область – 60 случаев/17 прививок;

Волынская область – 198 случаев/2 прививки;

Днепропетровская область – 676 случаев/44 прививки;

Донецкая область – 265 случаев/0 прививок;

Житомирская область – 192 случая/48 прививок;

Закарпатская область – 41 случай/0 прививок;

Запорожская область – 135 случаев/3 прививки;

Ивано-Франковская область – 44 случая/0 прививок;

Киевская область –305 случаев/177 прививок;

Кировоградская область – 203 случая/30 прививок;

Луганская область – 45 случаев/0 прививок;

Львовская область – 311 случаев/0 прививок;

Николаевская область – 375 случаев/41 прививка;

Одесская область – 397 случаев/47 прививок;

Полтавская область – 106 случаев/96 прививок;

Ровенская область – 144 случая/180 прививок;

Сумская область – 182 случая/0 прививок;

Тернопольская область – 207 случаев/0 прививок;

Харьковская область – 313 случаев/307 прививок;

Херсонская область – 80 случаев/4 прививки;

Хмельницкая область – 40 случаев/13 прививок;

Черкасская область – 277 случаев/95 прививок;

Черновицкая область – 96 случаев/10 прививок;

Черниговская область – 114 случаев/0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 прививочными пунктами.

По состоянию на 25 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 492 494 человека.

Коронавирус в Украине

Для сравнения по состоянию на 25 апреля в Украине выявлено 7 930 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 688 человек, выздоровели 6 574 человека, не смогли преодолеть болезнь 231 украинец.

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