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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцинированным туристам открыли въезд на Кипр без ограничений

Вакцинированным туристам открыли въезд на Кипр без ограничений

Для всех иностранных туристов, которые полностью завершили вакцинацию от Covid-19, с 10 мая открывается Кипр.

— Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без негативного теста на Covid-19 и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем коронавируса, — сказал министр туризма Савваса Пердиоса.

Протокол о поездках касается стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны.

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Также это касается и стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Канада, Беларусь, Египет, Грузия и Израиль.

Факты ICTV узнали, куда рекомендуют путешествовать туроператоры на майские праздники.

Источник: Cyprus News Agency

Фото: Pixabay

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