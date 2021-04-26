Для всех иностранных туристов, которые полностью завершили вакцинацию от Covid-19, с 10 мая открывается Кипр.

— Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без негативного теста на Covid-19 и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем коронавируса, — сказал министр туризма Савваса Пердиоса.

Протокол о поездках касается стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны.

Также это касается и стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Канада, Беларусь, Египет, Грузия и Израиль.

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Источник: Cyprus News Agency