Что провоцирует расширение вен
- наследственность – врожденное отсутствие упругости стенок вен из-за дефицита коллагена
- беременность – увеличение количества прогестерона в крови делает стенки вен более мягкими и растягивающимися, в этот период риск приобрести варикозное расширение увеличивается в разы
- избыточный вес и ожирение
- регулярное использование высоких каблуков (более 5 см)
- долгое стояние на одном месте (парикмахеры, продавцы, повара)
- многочасовое сидение (офисные работники)
Как не пропустить первые признаки
Самый первый звоночек – появление на ногах сосудистых звездочек и/или сеточек (соответственно телеангиоэкстазия и ретикулярный варикоз). И это не косметический дефект, который можно подправить. Это – начало болезни!
Дальше – больше. Тяжесть, ощущение распираемости в ногах после долгого сидения или стояния. Но стоит только встать и заставить двигаться скелетные мышцы, как те, в свою очередь, разгонят кровь по венам и станет легче.
Отечность ног – также один из настораживающих симптомов варикоза. Это видно по следам от резинок носков, по усилию, которое нужно прикладывать, чтобы застегнуть молнию сапога на набрякшей голени. Иногда одна нога визуально кажется толще другой.
Апогей процесса — боль в икроножных мышцах, стремительная усталость от ходьбы, сухость кожи плюс пигментация, появление трофических язв.
Когда идти к врачу
Сразу же, как только увидите звездочки и сеточки! Идти нужно к хирургу, который, скорее всего, назначит ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Не исключено, что дело может дойти до варикоз-операции.
Короче, перспективы пугающие. И в наших силах их не допустить, остановить болезнь на самых первых ее стадиях.
Консервативное лечение варикоза
Этот метод лечения актуален на ранних стадиях развития болезни, а также в случаях, когда хирургическое вмешательство противопоказано.
Консервативная терапия включает в себя:
- компрессионное белье, специальные бинты с сужающим эффектом сдавливания кожи. Отметим, что этот метод не актуален при аортоартрите, атеросклерозе, при других воспалительных очагах на ногах
- медикаментозное лечение, подобранное индивидуально. В основном речь идет о мазях с антикоагулирующим, противовоспалительным и тонизирующим действием на венозные сосуды.
Профилактика варикоза
Избежать долгого, изнурительного, а то и агрессивного лечения варикоза можно с помощью нехитрых, но эффективных профилактических мер. Необходимо потреблять достаточное количество жидкости, больше двигаться, долго не сидеть/не стоять на одном месте. Давая разумную нагрузку на ноги, укрепляя мышцы икр, мы тем самым поможем нашим венам и сосудам оставаться здоровыми и эластичными.