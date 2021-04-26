Повседневная жизнь многих из нас устроена таким образом, что нам не приходится особо утруждать себя физическими нагрузками. На работе сидим за компьютером, потом перемещаемся в салон автомобиля или на сиденье метро, вечером – уютный диван перед телевизором. В итоге наш организм, настроенный изначально природой на движение и активность, начинает подавать сигналы тревоги: эй, пора что-то менять! Один из таких сигналов: усталость ног, отеки, появление синих звездочек на ногах и не только. Эти и ряд других симптомов – предвестники тяжелой патологии: варикозного расширения вен.

По статистике, гораздо чаще этим заболеванием страдают женщины. Среди мужчин в зоне риска те, чьи физические нагрузки во многом приходятся на ноги: футболисты, бегуны, теннисисты.

Подробности Фактам ICTV рассказала семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.