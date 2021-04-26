В Украине вышел сборник ответов на самые распространенные вопросы о вакцинации от Covid-19 для медицинских работников и широкой общественности.

Сборник “100+ ответов на вопросы о вакцинации от Covid-19” содержит 10 разделов, в которых доступным языком говорится о:

как работают различные типы вакцин;

как измеряют их эффективность и проверяют их безопасность;

как делать прививки людям с серьезными заболеваниями (например, с онкологическими заболеваниями);

кому нельзя делать прививки;

какие есть реакции на вакцины;

как вести себя после прививки.

Сейчас доступна электронная версия сборника, а вскоре появятся и бумажные экземпляры, которые получат врачи во все регионы Украины.

Назальная вакцина от Covid-19 прошла первые испытания во Франции. Она проста в использовании, хранении, а также более эффективна, чем внутримышечные вакцины.