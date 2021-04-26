Еврокомиссия подала в суд против производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca за несоблюдение условий контракта. Компания должна была поставить в Евросоюз 400 млн доз вакцин.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Штефан де Кирсмакер сказал, что Брюссель подал в суд против AstraZeneca на основании нарушений соглашения о предварительной покупке.

— Некоторые условия контракта не были соблюдены. Компания не в состоянии разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз, — заявил он.

Контракт AstraZeneca с ЕС подписали в августе 2020 года. Он предусматривал поставку 300 млн доз для распределения между странами-членами, с возможностью поставки еще 100 млн. Сейчас компания доставила в ЕС 30 млн доз вакцин из запланированных 80 млн в первом квартале 2021 года.

В AstraZeneca заявили, что сожалеют о решении Еврокомиссии подать в суд, но собираются защитить себя в суде.

— Мы считаем, что любой судебный процесс не имеет оснований, и мы хотим как можно скорее разрешить этот спор, — сообщили в компании.

Вакцина AstraZeneca дешевле и проще в использовании, чем конкурирующие прививки от компаний Pfizer и Moderna. Она уже одобрена для использования в более чем 50 странах, в том числе в ЕС. США еще не одобрили эту вакцину.

Тромбоз после вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам накануне сообщило, что вакцина от AstraZeneca вызывает тромбоз очень редко.

По данным европейского регулятора, польза препарата продолжает превышать риски. Вакцина предотвращает госпитализации, сложное течение коронавируса и смерть.