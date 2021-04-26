В девяти регионах Украины за последние сутки, 25 апреля, никто не получила дозу вакцины против коронавируса. За сутки привились 1 114 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях. Ни одной прививки не сделали в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и городе Киеве.

— 1114 человек привито против Covid-19 за сутки 25 апреля 2021 года в Украине. 528 030 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу — 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом), — отметил он.

В то же время больше всего за сутки вакцинировали граждан из Харьковской (307 вакцинаций в сутки), Ровенской (180) и Киевской (177) областей. В других регионах количество привитых в сутки граждан находится в пределах от двух до 96 человек.

По словам Степанова, прививки проводилось 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами прививки.

По состоянию на 25 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 492 494 человека.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 26 апреля зафиксировали 5 062 новых случая коронавирусной болезни. За сутки от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 195 человек. В то же время выздоровели — 6 910 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов