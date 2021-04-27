С 28 апреля вакцинация от Covid-19 должна пойти активнее. Завтра откроются 2127 специально оборудованных пунктов вакцинации, которые будут расположены в больницах и поликлиниках, сообщает портал Минздрава Украины по вакцинации против коронавируса.

На получение прививки по месту жительства нужно записаться у семейного врача или в регистратуре, где расположен пункт вакцинации. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. Все адреса и номера телефонов таких пунктов можно найти на официальном сайте Минздрава по вакцинации от коронавируса.

Приоритетное право на прививку против Covid-19 — у людей старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу, спустя 12 недель после первой. Все, кто не входит в приоритетные группы, могут записаться в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения (портала) Дія или по телефону Минздрава Украины 800 60 20 19.

А между тем, как стало известно Фактам ICTV, в Украине значительно увеличилось количество летальных исходов после гриппа и пневмонии.