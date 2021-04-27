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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Усилят ли карантин в Украине на Пасху — Минздрав

Великдень, церква

В Министерстве здравоохранения не будут предлагать ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 апреля.

— Хочу успокоить людей накануне пасхальных праздников. Минздрав не планирует подавать в правительство любые другие правила и дополнительные ограничения именно на Пасху, — отметил он.

Минздрав обратился к религиозным учреждениям с рекомендациями во время празднования Пасхи:

  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии;
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от семьи;
  • ввести временный запрет физических контактов во время совершения обрядов, например поцелуи крестов, икон;
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не меньше полутора метров.

Степанов также призвал население соблюдать все профилактические правил. Он рекомендует по возможности оставаться дома пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Также следует воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

Ограничения в церквях Киева на Пасху

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что во время пасхальных праздников церквям следует дезинфицировать помещения и ограничивать количество посетителей — один человек на 10 м.кв и проверять температуру на входе. Также людям следует одевать маски в помещении и держать дистанцию.

Он также призвал граждан быть сознательными и ни относиться легкомысленно к угрозам коронавируса.

Фото: Depositphotos

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