Усилят ли карантин в Украине на Пасху — Минздрав

В Министерстве здравоохранения не будут предлагать ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 апреля.
— Хочу успокоить людей накануне пасхальных праздников. Минздрав не планирует подавать в правительство любые другие правила и дополнительные ограничения именно на Пасху, — отметил он.
Минздрав обратился к религиозным учреждениям с рекомендациями во время празднования Пасхи:
- увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;
- зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии;
- рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от семьи;
- ввести временный запрет физических контактов во время совершения обрядов, например поцелуи крестов, икон;
- установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не меньше полутора метров.
Степанов также призвал население соблюдать все профилактические правил. Он рекомендует по возможности оставаться дома пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Также следует воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.
Ограничения в церквях Киева на Пасху
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что во время пасхальных праздников церквям следует дезинфицировать помещения и ограничивать количество посетителей — один человек на 10 м.кв и проверять температуру на входе. Также людям следует одевать маски в помещении и держать дистанцию.
Он также призвал граждан быть сознательными и ни относиться легкомысленно к угрозам коронавируса.