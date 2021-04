Компании Google и Microsoft пообещали помочь преодолеть критическую нехватку медицинского кислорода, оказать техническую экспертизу и развернуть корпоративные ресурсы в Индии, где ежедневно фиксируются мировые рекорды заболеваний коронавирусом.

I am heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the U.S. government is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources, and technology to aid relief efforts, and support the purchase of critical oxygen concentration devices.

