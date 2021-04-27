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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Индийский штамм Covid-19 может скоро появиться в Украине — эпидемиолог

Индийский штамм Covid-19 может скоро появиться в Украине — эпидемиолог

Из-за того, что в Индии вспышка Covid-19 они все вакцины CoviShield оставили в своей стране, ведь очень многие нуждаются в вакцинации. Но поможет ли эта вакцина от нового штамма — говорить рано.

Об этом заявила на одном из телеканалов заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого Наталия Виноград.

— После отпусков украинцев за границу продолжится волна коронавирусной инфекции в стране, — сказала Наталья Виноград.

Она добавила, что на сегодняшний день в Украине относительное снижение заболеваемости Covid-19 и однозначно, что после майских праздников продолжится третья волна коронавирусной болезни, которую Украина до сих пор не перешла.

Кроме этого, Виноград не исключает, что индийский штамм может попасть и в Украину, который постепенно захватывает страны Европы.

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В странах Европы много студентов из Индии, поэтому распространение нового штамма коронавируса уже началось. Индийский штамм уже появился в семи европейских странах, заяила Наталия Виноград.

Источник: Прямой

Фото: Pixabay

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