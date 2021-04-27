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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Индия просит армию помочь в борьбе с Covid-19

Индия просит армию помочь в борьбе с Covid-19

За последние сутки в Индии было зарегистрировано 323 144 новых случая Covid-19. А переполненные больницы продолжают отказывать инфицированным пациентам из-за нехватки мест и запасов кислорода.

Официально зарегистрирован 2 771 новый смертельный случай от коронавируса, но эксперты в области здравоохранения убеждены, что это число значительно выше.

Индия призвала свои вооруженные силы помочь справиться с кризисом.

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Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что кислородные балоны будут доставлены в больницы из резервов вооруженных сил, а медики-пенсионеры будут помогать в переполненных клиниках.

Страны, включая Великобританию, Германию и США, пообещали также оказать помощь в борьбе с пандемией Covid-19 в Индии.

За последние сутки в Польше было сделано почти 200 тыс. прививок от Covid-19. К этому времени введено более 10 млн. инъекций, а полностью вакцинированы более 2,5 млн поляков.

Источник: Channel NewsAsia

Фото: Pixabay

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