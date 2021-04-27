Чтобы сохранить низкий уровень заражения коронавирусом и уже на следующей неделе ослабить Covid-ограничения, министерство здравоохранения Израиля внесет на голосование правительства новую стратегию в отношении границ страны.

Согласно заявлению министерства здравоохранения, новая стратегия ужесточит границы Израиля. Это будет сделано для того, чтобы максимально сохранить низкий уровень инфицирования и для предотвращения проникновения новых штаммов Covid-19 в страну.

Согласно новой стратегии, страны мира будут разделены на две группы: “первый уровень” – большинство стран мира для которых нынешние ограничения останутся неизменными. И “второй уровень” будет включать страны с высоким уровнем риска инфицирования Covid-19. Для этих стран будут ужесточены правила въезда в Израиль.

Израильтянам будет запрещено путешествовать в страны “второго уровня”, за редким исключением. А те граждане Израиля, которые будут возвращаться из этих стран домой, будут в обязательном порядке находится на карантине. Это касается даже тех, кто уже вакцинировался от Covid-19, и тех, кто переболел коронавирусом.

При этом иностранцы, получившие специальные разрешения на въезд в Израиль из стран “второго уровня”, будут находится на карантине в отелях.

На сегодняшний день 7 стран соответствуют критериям “второго уровня”.

Список стран будет обновляться раз в две недели. И если в стране будет фиксироваться резкий рост инфицированных Covid-19, то такая страна автоматически переходит в список “второго уровня”.

Более строгие правила будут применяться ко всем, кто находился в стране “второго уровня” в течении 14 дней до прибытия в Израиль. Министерство здравоохранения заранее опубликует перечень стран, которые, как ожидается, будут переведены на “второй уровень”, чтобы для туристов это не стало неожиданностью.

Также МОЗ Израиля рекомендует отложить пилотный проект въездного туризма до конца июня. Это связано со стремительным распространением коронавирусных инфекций в мире, в том числе новых штаммов.

Обе дозы вакцины от Covid-19 получили только девять украинцев.

Источник: Israel National News