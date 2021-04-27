По состоянию на утро вторника, 27 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 7 915 человек.
За прошедшие сутки было совершено 72,2 тыс. тестирований.
Госпитализация понадобилась 1 650 украинцам.
Умерло от коронавируса в Украине 42 950 пациенты, 432 за последние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 1,59 млн человек, 17 391 за последние сутки.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали уже 2 038 248 случаев Covid-19.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
Новые случаи Covid-19 и прививки в регионах
- Киев — 869 случаев / 1079 прививок;
- Винницкая область — 134 случая / 346 прививок;
- Волынская область — 239 случаев / 332 прививки;
- Днепропетровская область — 444 случая / 1374 прививки;
- Донецкая область — 588 случаев / 398 прививок;
- Житомирская область — 75 случаев / 342 прививки;
- Закарпатская — 102 случая / 267 прививок;
- Запорожская область — 552 случая / 660 прививок;
- Ивано-Франковская область — 70 случаев / 172 прививки;
- Киевская область — 390 случаев / 546 прививок;
- Кировоградская область — 178 случаев / 183 прививки;
- Луганская область — 251 случай / 108 прививок;
- Львовская область — 353 случая / 670 прививок;
- Николаевская область — 314 случаев / 479 прививок;
- Одесская область — 580 случаев / 679 прививок;
- Полтавская область — 651 случай / 507 прививок;
- Ровенская область — 452 случая / 190 прививок;
- Сумская область — 155 случаев / 335 прививок;
- Тернопольская область — 201 случай / 383 прививки;
- Харьковская область — 445 случаев / 546 прививок;
- Херсонская область — 27 случаев / 110 прививок;
- Хмельницкая область — 195 случаев / 507 прививок;
- Черкасская область — 465 случаев / 443 прививки;
- Черновицкая область — 108 случаев / 241 прививки;
- Черниговская область — 77 случаев / 203 прививки.
Вакцинация в Украине
За прошедшие сутки в Украине было проведено 11 100 прививок от коронавируса.
Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.
С начала кампании по вакцинации было привито 539 126 украинцев: в лист ожидания записались почти полмиллиона граждан.
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