По состоянию на утро вторника, 27 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 7 915 человек.

За прошедшие сутки было совершено 72,2 тыс. тестирований.

Госпитализация понадобилась 1 650 украинцам.

Умерло от коронавируса в Украине 42 950 пациенты, 432 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,59 млн человек, 17 391 за последние сутки.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали уже 2 038 248 случаев Covid-19.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Новые случаи Covid-19 и прививки в регионах

Киев — 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область — 134 случая / 346 прививок;

Волынская область — 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область — 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область — 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область — 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская — 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область — 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область — 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область — 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область — 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область — 251 случай / 108 прививок;

Львовская область — 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область — 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область — 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область — 651 случай / 507 прививок;

Ровенская область — 452 случая / 190 прививок;

Сумская область — 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область — 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область — 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область — 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область — 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область — 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область — 108 случаев / 241 прививки;

Черниговская область — 77 случаев / 203 прививки.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине было проведено 11 100 прививок от коронавируса.

Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

С начала кампании по вакцинации было привито 539 126 украинцев: в лист ожидания записались почти полмиллиона граждан.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.