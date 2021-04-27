Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 27 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 869 человек. Всего в столице подтвердили 192 620 случаев болезни.

Всего в течение суток 27 апреля от вируса умер 31 человек (всего — 4 497). Смогли преодолеть коронавирус 829 человек, в целом — 120 873.

Заболели:

482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет

356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет

16 девушек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет

В столице за последний день госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: