Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 27 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 869 человек. Всего в столице подтвердили 192 620 случаев болезни.
Всего в течение суток 27 апреля от вируса умер 31 человек (всего — 4 497). Смогли преодолеть коронавирус 829 человек, в целом — 120 873.
Заболели:
- 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет
- 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет
- 16 девушек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет
В столице за последний день госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.