Ученые в США разработали экспериментальную вакцину против различных штаммов Covid-19

Ученые из США разработали экспериментальную недорогую вакцину, которая, возможно, сможет защитить людей от различных штаммов коронавируса.

Препарат стоит меньше $1, что значительно дешевле вакцин, которые сейчас используются в США, например Pfizer и Moderna. Вещество влияет на часть спаечного белка вируса SARS-CoV-2, по-видимому, имеет высокую устойчивость к мутациям и распространена почти во всех штаммах.

Вакцину уже исследовали на животных, в частности свиньях. Оказалось, что препарат эффективен против двух заболеваний, которые вызывают два штамма Covid-19 — SARS-CoV-2 и вируса эпидемической диареи свиней.

По словам одного из авторов исследования Стивена Зейхнера, они генетически изменили бактерии кишечной палочки, удалив патогенные части и добавив белок-мишень коронавируса на поверхность бактерий. Затем инактивированные бактерии распознаются иммунной системой, которая устанавливает защиту.

Вакцины на основе инактивированных бактерий не требуют сверхглубокой заморозки. Ученые добавили, пока вакцина не предотвратила инфекции, но защитила свиней от развития тяжелых симптомов и активировала иммунную систему свиней, чтобы энергичнее реагировать на инфицирование.

Зейхнер утверждает, теперь им нужно настроить лучшую дозу, лучший маршрут введения вакцины и лучший график. Они также хотят экспериментировать с другими веществами, которые могут быть добавлены для дальнейшего усиления иммунного ответа.

Вакцина против Covid-19 в Украине

Министр здравоохранения Украина Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.

Ученые проводят соответствующие научные разработки и достигли стабилизации лекарственной формы. Препараты проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу.

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Источник: Medical Xpress