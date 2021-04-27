По данным Совета национальной безопасности и обороны по Covid-19, 26 апреля в Запорожской области 4 человека сделали прививку вакциной AstraZeneca.

Всего в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили 9 человек. При этом 2 человека получили одну дозу вакцины за границей, еще трое — были привиты 8 апреля повторно.

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Всего за сутки вакцинировали 11 100 человек, из которых 11 096 — первой дозой.

Вакцину Pfizer ввели 3588 украинцам, Sinovac — 5602, AstraZeneca — 1896.

Всего с начала кампании по вакцинации от Covid-19 первую прививку сделали 539 124 украинца.

США готовы поделиться 60 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые станут доступными в стране в течение мая-июня.