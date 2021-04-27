Фармацевтическая компания Pfizer (США) тестирует лекарство от Covid-19 в виде одной таблетки.
И если все исследования пройдут положительно, то препарат может быть доступен для применения в текущем году.
Препарат под названием PF-07321332 в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний на взрослых людях.
Препарат воздействует на основную протеазу SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19. И, таким образом, лекарство предотвращает размножение вируса в организме.
Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что таблетку можно прописать “при первых признаках инфекции”. Для этого не требуется неотложная медицинская помощь или госпитализация.
Отмечается, что ингибиторы протеазы в настоящее время используются для лечения ВИЧ во всем мире.
В клиническом санатории им. Горького в Одессе уже готовы 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной болезни.
Источник: Nexstar Media