Фармацевтическая компания Pfizer (США) тестирует лекарство от Covid-19 в виде одной таблетки.

И если все исследования пройдут положительно, то препарат может быть доступен для применения в текущем году.

Препарат под названием PF-07321332 в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний на взрослых людях.

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Препарат воздействует на основную протеазу SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19. И, таким образом, лекарство предотвращает размножение вируса в организме.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что таблетку можно прописать “при первых признаках инфекции”. Для этого не требуется неотложная медицинская помощь или госпитализация.

Отмечается, что ингибиторы протеазы в настоящее время используются для лечения ВИЧ во всем мире.

В клиническом санатории им. Горького в Одессе уже готовы 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной болезни.

Источник: Nexstar Media