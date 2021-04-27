Первые годы жизни являются самыми важными и от того, насколько сбалансированным и правильным будет питание, зависит здоровье ребенка в последующие годы.

И, как верно подметили, французские специалисты Высшего совета общественного здравоохранения, с самого рождения “еда выполняет несколько функций: питание, удовольствие, социализацию, идентичность”.

От 0 до 4-6 месяцев: грудное вскармливание

До 5-6 месяцев специалисты рекомендуют кормить ребенка только грудным молоком и не вводить никакой прикорм.

— Кормить ребенка грудью врачи рекомендуют до года минимум, полтора года – максимум. Грудное молоко является самым ценным продуктом, так как в нем содержатся все иммуноглобулины, витамины и минералы. Ребенок, который с первых дней жизни находился на грудном вскармливании, реже болеет, реже страдает аллергиями и дефицитом витамина D и, конечно же, это абсолютно натуральный продукт, — утверждает детский гастроэнтеролог Людмила Корчемная, которая много лет работает в Киевском детском городском гастроэнтерологическом центре.

По ее словам, грудное молоко – это питание, которое сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. И абсолютно адаптировано к кишечнику ребенка в столь раннем возрасте.

Что касается детских смесей для младенцев, то у них есть недостатки, так как это продукт искусственный и это просто питательное средство.

От 6 до 12 месяцев: первое разнообразие

По данным ВОЗ, прикорм вводится начиная с 6 месяцев, если ребенок находится на грудном вскармливании. И с 5 – 5,5 месяцев, если на искусственном питании.

— Прикорм лучше вводить из натуральных продуктов. В первую очередь вводится кабачок, картофель, морковь и лук только в отваренном виде. Но изначально ребенку дают отвар из овощей – 20 мл в первый день, 40 мл во второй день и 60 мл в третий день. И надо следить, как малыш реагирует на новую еду: не вздувается ли животик, нет ли газообразования. Если все в порядке, то ребенку дают овощное пюре из вышеперечисленных отварных овощей. В 6,5 месяцев в овощное пюре добавляют по чуть-чуть желток и до года уже с овощным пюре можно давать целый желток, — говорит Корчемная.

Также детский гастроэнтеролог подчеркивает, что после года вводят нежирные сорта мяса: говядина, кролик, перепелка.

— Варится суп с мясом только на овощном отваре, никаких мясных бульонов нельзя. Важно: мясо и овощи для детского супа варят отдельно и перед подачей смешивают ингредиенты, — советует она.

Также понемногу можно давать фруктовые пюре: яблоко (6,5-7 месяцев), груша (8-9 месяцев), слива, тыква. Все фрукты должны быть приготовлены на пару, запекаться или вариться.

От 12 до 36 месяцев: диета меняется, но многое еще нельзя

До 3 лет дети пробуют разнообразные продукты, но не едят то, что взрослые. К примеру, медики настоятельно не рекомендуют давать детям сладости и соленые продукты.

— Любые сладкие газированные напитки, сладости, колбасы и сосиски запрещены детям до 3-летнего возраста. Как минимум. Давать такие продукты и напитки своему маленькому ребенку – это преступление. От употребления вредных продуктов у ребенка страдает, в первую очередь, поджелудочная железа. И, как следствие, возникает ацетонемический синдром: дети не могут есть, возникает рвота, диарея и поднимается высокая температура. Выходить из этого состояния приходится долго: ребенка круглосуточно отпаивают или ставят капельницы, — предупреждает Корчемная.

1 января 2021 года вступил в силу обновленный санитарный регламент, а также гигиенические требования к пищеблокам и методология закупок в системе школьного питания.