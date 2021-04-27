Трагедия, разыгравшаяся 27 апреля в одном из спальных районов Киева, шокировала всю страну. 16-летний подросток жестоко расправился со всей своей семьей, нанеся смертельные ранения отцу, матери и 8-летнему брату. Жуткая подробность состоит в том, что он целых три дня находился в квартире с мертвыми телами. На связь с правоохранительными органами вышла бабушка, обеспокоенная длительным отсутствием связи с родными.

Когда проходит первый шок от этой новости, возникает множество вопросов: как такое могло произойти? Кто на самом деле виноват в случившемся? Был ли мальчик предрасположен к агрессии или все произошло спонтанно, в состоянии аффекта? Чем так страшно “разозлили” ребенка родители, чтобы он решился на такое зверство?

Нужно полагать, что подробности случившегося мы узнаем со временем. А пока, чтобы хоть как-то осмыслить то, что никак не укладывается в голове, Факты ICTV обратились с просьбой прокомментировать ситуацию психолога Наталью Гриценко.

— Я бы не стала торопится с оценками и выводами относительно конкретно этого случая, конкретно этого ребенка. Ведь мы практически ничего не знаем об этой семье, — сказала Наталья Гриценко. – Мне представляется, что эта трагедия должна заставить родителей, особенно “пубертатных” подростков, многое осознать. Что они знают о жизни своих детей? С кем они общаются? Какие фильмы смотрят, какие книги читают, если читают вообще? Как давно они собирались всей семьей, чтобы вместе, весело и интересно, провести время?

По мнению Натальи Гриценко, очень тревожным фактором в формировании детской и подростковой жестокости является всепоглощающее увлечение жестокими, кровавыми видеоиграми, в которых жизнь как таковая ничего не значит. По статистике, каждый шестой подросток проводит за компьютером более пяти часов в день.

В социальных сетях большой популярностью пользуются сообщества, высмеивающие и нивелирующие базовые человеческие ценности: сострадание, сочувствие, желание помочь в беде другому человеку. Наоборот! Чем беспощаднее ты унизишь сверстника, тем больше ты крут. Буллинг, травля более слабых стали практически нормой жизни. Все это действительно страшно и воспринимается, как предчувствие чего-то более ужасного, более массового. Когда жестокость станет нормой, а доброта – патологией.

По словам Натальи Гриценко, в случае с подростком, ставшим палачом для своей семьи, нельзя сбрасывать со счетов и сугубо объективные факторы неадекватного поведения: отсутствие душевной близости с папой и мамой, бурные гормональные изменения. В итоге имеем: страх, комплексы, агрессию, эмоциональные взрывы. Хотя не исключено, что в нашем случае имело место латентное психическое заболевание, обострившееся в силу ряда причин и обстоятельств, о которых нам пока неизвестно…

А между тем, Фактам ICTV стало известно о приговоре мужчине, который два года назад молотком убил всю свою семью.